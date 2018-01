Descubrieron fraude millonario en México

Una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Cnbv), autoridad que regula a instituciones financieras, encontró irregularidades en el programa de tarjetas de débito para los damnificados de los sismos de septiembre pasado.

De acuerdo con la indagatoria, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió 4.574 tarjetas para 1.495 beneficiarios: es decir, se hicieron 3.079 plásticos de más.

En esas tarjetas de débito, la Cnbv encontró que Bansefi “dispersó recursos en efectivo” por 68,8 millones de pesos (poco más de 3,6 millones de dólares), revela una investigación de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (Mcci), que contactó a damnificados cuyos nombres aparecen en la lista con más de 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tarjetas. Pero entre ellos hay quienes ni siquiera recibieron una.

Beneficiarios multiplicados

La Cnbv tiene los 11 nombres de los damnificados a quienes se les emitieron el mayor número de tarjetas -entre 34 y 10 para cada uno-, todas con fondos. Pero hay otras 1.484 personas registradas con dos y hasta ocho tarjetas de débito cuando sólo les correspondía una para disponer del dinero en efectivo que aportó el gobierno como apoyo para la reconstrucción de casas.

Mcci localizó a 5 de esos 11 damnificados a cuyo nombre se emitieron entre 34 y 10 tarjetas. Los cinco viven en comunidades marginadas de Chiapas, ninguno recibió tarjetas de más. Incluso, a dos de ellos no se les entregó ni una.

Es el caso de Manuel de Jesús Hernández Camacho, de 21 años, quien vive en la comunidad Ejido 30 de noviembre, en el municipio de Villaflores, Chiapas.

Allí, la Mcci encontró que de las 34 casas que resultaron afectadas por el sismo del 7 de septiembre, según censo de la autoridad federal, sólo 17 damnificados habían recibido, cada uno, una tarjeta con un saldo de 15.000 pesos (789 dólares), hasta el 4 de enero pasado.

En la investigación de la Cnbv, el nombre de Manuel de Jesús Hernández Camacho aparece con 26 tarjetas emitidas, en las cuales se depositaron 390.000 pesos (20.526 dólares).

“Yo no he recibido tarjeta. Por eso mi casa está como está, porque no la he reparado, no tengo efectivo para mi casa. Seguimos esperando todavía”, asegura Manuel cuando se le pregunta si recibió más de dos tarjetas. Incluso, se enoja: “Perdí mi trabajo en la granja, por esperar que llegaran con la tarjeta. No ha llegado nada”, sostuvo.