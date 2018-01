La Unión Europea e Irán se unen frente a EE.UU. en defensa del acuerdo nuclear

En la sede de la Unión Europea, situada en Bruselas, Bélgica, la alta representante para la política exterior del bloque europeo, Federica Mogherini, invitó ayer a una reunión a los jefes de la diplomacia de Francia, Jean-Yves Le Drian; Alemania, Sigmar Gabriel; el Reino Unido, Boris Johnson, y Yavad Zarif de Irán.

El tema que trataron fue el acuerdo nuclear con Irán, firmado en 2015, que volvió a ser noticia en octubre cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no lo certificó y generó rechazo por parte de los países que fueron parte de los diálogos nucleares entre Teherán y el G5+1 (compuesto por EE.UU., el Reino Unido, Rusia, China y Francia, más Alemania).

"La UE tiene y ha expresado una posición muy clara sobre el acuerdo nuclear (...) Está funcionando, está dando resultados en su principal meta, que es mantener controlado y bajo estrecha vigilancia el programa nuclear iraní", señaló Mogherini, que además insistió que "todas las partes" sigan apoyando el pacto.

En tanto, Irán se mostró satisfecho por el apoyo brindado por la Unión Europea.

Zarif, que no estuvo presente en la declaración de los europeos ante los medios, indicó en Twitter al término de la reunión que en Bruselas hubo un "fuerte consenso" a favor del acuerdo nuclear. Zarif destacó que "Irán está cumpliendo" el pacto, que el pueblo iraní "tiene derecho a todos sus dividendos" y que "cualquier movimiento que socave el acuerdo es inaceptable".

Los países participantes en la reunión expresaron que "están totalmente al tanto del cumplimiento de Irán, condicionado al total cumplimiento por parte de Estados Unidos".

Mogherini recordó que el Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea) "ha confirmado en nueve informes que Irán cumple totalmente con los compromisos que hizo bajo el acuerdo".

Le Drian dijo que el acuerdo es "esencial y debe ser respetado por la totalidad de los países firmantes", aludiendo a la decisión del gobierno de Donald Trump de no certificar el acuerdo. A esta idea se sumó Gabriel y afirmó que es "el único" pacto que puede evitar la proliferación de armas nucleares. Por su parte, Johnson indicó que "no hay mejor alternativa".