Trump intenta frenar un libro que lo muestra como un “bufón”

Aunque la Casa Blanca hizo ingentes esfuerzos por frenar su salida, se publicará hoy un libro con detalles de la gestión de Donald Trump en Estados Unidos, con un semblante que lo muestra como “un bufón que gobierna por impulsos”.

“Donald Trump no creyó jamás que fuese a ganar las elecciones. Y cuando lo hizo, se quedó helado como un fantasma. Un estupor del que, una vez investido presidente, pareció seguir preso: no procesaba información, no leía y ni siquiera ojeaba los informes. Era un “niño grande” que abroncaba al servicio por tocar su cepillo de dientes y se quedaba paralizado ante asuntos complejos”.

La incendiaria descripción corresponde a un libro que se publicará hoy, cuyos detalles de caos e infantilismo en la Casa Blanca han desatado una espectacular tormenta. Trump niega furiosamente su contenido y ha intentado frenar su salida, pero ante el mundo ha vuelto a emerger la imagen de un presidente caótico y bufón que gobierna por impulsos.

La bomba se titula “Fuego y Furia: dentro de la Casa Blanca de Trump” y es obra de Michael Wolff. Un periodista de 64 años que ha escrito para Vanity Fair, The Guardian y Hollywood Reporter. Su trabajo ha sido más de una vez cuestionado por su presunta tendencia a la exageración. En este caso, aunque algunos de los altos cargos se han apresurado a desmentir lo publicado, nadie niega que tuvo un acercamiento excepcional a la Casa Blanca. De la mano del antiguo estratega jefe, Steve Bannon, recogió durante 18 meses 200 testimonios de personas próximas al presidente, e incluso se reunió, aunque brevemente, con Trump, un personaje al que ya había entrevistado.