Corea del Norte llamó al Sur y Trump mostró los dientes

Corea del Norte reabrió el miércoles una largamente cerrada línea telefónica con Corea del Sur, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció mofarse del líder norcoreano al decir que tiene un botón nuclear “mucho más grande y poderoso” que él.

La decisión del Norte de reabrir la línea telefónica fronteriza se conoció un día después de que el Sur propuso discusiones de alto nivel con su vecino, en medio de una tensa situación generada por el programa nuclear y misilístico norcoreano.

El ofrecimiento se produjo tras el discurso de Año Nuevo del líder norcoreano, Kim Jong Un, en el que dijo que estaba dispuesto a hablar con Seúl y estudiaría el envío de una delegación a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, que se celebrarán en febrero justo al otro lado de la frontera.

Funcionarios estadounidenses dijeron que Washington no se tomaría con seriedad ningún contacto entre las dos Coreas si no ayuda a desnuclearizar al Norte. Una portavoz del Departamento de Estado dijo que Pyongyang podría estar “tratando de abrir una brecha” entre Estados Unidos y el Sur.

Kim ordenó la reapertura de la línea directa en la aldea en tregua de Panmunjon el miércoles a las 6.30 de Argentina, cuando funcionarios surcoreanos en la frontera recibieron una llamada del Norte, según indicó el ministro de Unificación del Sur en un mensaje de texto.

Funcionarios de ambos lados de la frontera estaban revisando la línea y mantuvieron una conversación durante cerca de 20 minutos, aunque el ministerio no reveló su contenido.

El gesto se produjo apenas horas después de que Trump, que se ha mofado de Kim llamándolo “pequeño hombre cohete”, volvió a ridiculizar al líder norcoreano en Twitter: “¿Alguien de su régimen agotado y hambriento puede informarle que yo también tengo un Botón Nuclear, pero es mucho más grande y poderoso que el suyo y mi botón funciona!”.

Aunque pareció abrir la puerta a una discusión sobre la participación norcoreana en los Juegos Olímpicos de Invierno, Kim también advirtió que seguirá adelante con su “producción masiva” de ojivas nucleares en desafío a las sanciones de Naciones Unidas.

Teléfono

El teléfono sonó a las 15.30 de este miércoles en Corea del Sur. La llamada venía de Corea del Norte, duró 20 minutos y era la primera en casi dos años.

No fue a través de un sistema cualquiera.

Las comunicaciones entre ambos países fueron cortadas con el estallido de la guerra en la península coreana en 1950 y pese a su finalización tres años después, el Sur y el Norte siguen técnicamente en conflicto.

Apenas en agosto de 1972 ambos países, conscientes de la necesidad de alguna forma de enlace, establecieron esta “línea directa” (hotline) administrada por la Cruz Roja.

No fue un hecho menor: se trató del primer acuerdo formal entre Pyongyang y Seúl desde la división de Corea en 1945.