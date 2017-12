Tren de alta velocidad descarrila sobre una autopista cerca de Seattle

Un tren descarriló ayer por la mañana en las cercanías de Seattle, en el Estado de Washington, y se ha precipitado sobre una autopista. Hay al menos 77 heridos y, según informaciones de prensa aún no confirmadas oficialmente, entre tres y seis muertos. Los canales de televisión y el sheriff local hablaron desde el primer momento de “múltiples víctimas”. El tren 501 era un nuevo servicio de alta velocidad que hacía la ruta Seattle-Portland y precisamente se había inaugurado ayer.

La causa del descarrilamiento aún era desconocida al mediodía local, más de cinco horas después del accidente. Fuentes oficiales anónimas citadas por Associated Press apuntaban a que el tren había chocado con algo en una curva que precede al puente por el que se cayó. Un equipo de investigación de la autoridad nacional de transportes se dirigía al lugar desde Washington. El convoy tenía 12 vagones y dos máquinas. Solo uno de los vagones quedó sobre las vías. El tren iba a 130,5 kilómetros por hora en el momento del accidente.

El diario Tacoma News Tribune informó que tres personas han muerto, citando a Ed Troyer, portavoz de la oficina del sheriff local. La agencia Associated Press informó por su parte que hay seis muertos, citando una fuente oficial.