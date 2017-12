Un tren de pasajeros cayó de un puente en EEUU: hay al menos seis muertos

Un tren de pasajeros descarriló sobre una autopista en el estado de Washington. Un vagón quedó colgado sobre el puente de la vía, cerca de la ciudad de Tacoma. Las autoridades indicaron que hay, hasta el momento, al menos seis muertos y decenas de heridos.El gobernador de Washington, Jay Inslee, declaró el estado de emergencia tras lo sucedido.

"Se sintió como si estuviésemos bajando por una pendiente. Al momento siguiente, fuimos impulsados frente a nuestros asientos", declaró a la cadena CBS un pasajero del tren. "Había muchos heridos. Hay policías, bomberos y personal médico de todo tipo en la escena", agregó Chris Karnes.

The train accident that just occurred in DuPont, WA shows more than ever why our soon to be submitted infrastructure plan must be approved quickly. Seven trillion dollars spent in the Middle East while our roads, bridges, tunnels, railways (and more) crumble! Not for long!