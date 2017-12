Sebastián Piñera vuelve a ser presidente de Chile

El ex mandatario Sebastián Piñera se impuso cómodamente ayer en el balotaje presidencial de Chile con cerca de diez puntos de diferencia frente a su competidor Alejandro Guillier, al obtener un 54,58% de los votos contra 45,42%, informó la autoridad electoral, con un 99,80% por ciento de las mesas escrutadas.

La diferencia era mayor a lo que esperaban los analistas y los propios equipos de campaña, que habían proyectado una brecha de máximo dos puntos porcentuales. El mandatario electo, quien fuera presidente entre 2010 y 2014, asumirá en marzo con la primera minoría en ambas cámaras del parlamento.

En un clima de respeto y cordialidad, Sebastián Piñera brindó su primer discurso como presidente electo de Chile junto a su esposa, Cilia Morel, y a su contrincante de este domingo en el ballotage, Alejandro Guillier, quien también estaba acompañado de su pareja. Incluso el candidato oficialista fue el encargado de iniciar la conferencia y presentar al flamante jefe de Estado.

En su breve alocución Piñera remarcó que "Chile necesita acuerdos, más que enfrentamientos". "Diálogo" y "colaboración" son los otros factores que el representante de "Chile Vamos" consideró fundamentales para sus próximos cuatro años de gestión. "Porque así los países progresan", remató.

En todo momento el presidente electo destacó su buena relación con Guillier: "Hay una cosa que nos une: nuestro amor por Chile, nuestra voluntad de entregar lo mejor de nosotros".

De cara a lo que viene, deseó poder entablar un plan de trabajo con el candidato oficialista. "En los que estamos de acuerdo tenemos que impulsarlo juntos, y en lo que no estamos de acuerdo, discutirlo con respecto".

"Los caminos del futuro nos unen; el futuro siempre es más importante que el pasado", consideró.

Agradeció también a la presidente Michelle Bachelet por el llamado protocolar que mantuvieron luego de conocerse los resultados definitivos, y en el que acordaron desayunar mañana lunes en la residencia de Piñera. Por su parte, el magnate de 68 años reconoció que su equipo de campaña terminó sorprendido por los resultados tanto en la primera como en esta segunda vuelta: "En la primera obtuvimos menos de lo que creíamos, y en esta segunda más".

Piñera concluyó resaltando que durante toda la campaña, lo más importante "fueron siempre los chilenos".

Guillier reconoció la victoria en el balotaje presidencial en Chile del conservador Sebastián Piñera, en lo que dijo fue una "derrota dura" para su sector.

"Quiero felicitar a mi contendor Sebastián Piñera, el nuevo presidente de la República, a quien ya llamé para felicitar por su impecable y macizo triunfo", dijo Guillier en un discurso ante sus adherentes.

Durante la campaña del balotaje, Piñera sumó el apoyo de un ex candidato ultraconservador (que obtuvo 7,9 por ciento), mientras que Guillier, de 64 años, consiguió el respaldo de casi todos los otros aspirantes de centroizquierda que participaron en la primera vuelta de noviembre.