Trump contra el “sentimiento antipolicial”

Donald Trump aseguró que su gobierno no tolerará el “sentimiento antipolicial” que amenaza el “respeto y la gratitud” que el pueblo estadounidense le debe a sus agentes.

El presidente norteamericano estuvo en el centro de capacitación e investigación del Buró Federal de Investigaciones este viernes, donde apoyó con vehemencia el trabajo de los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos.

“Seré más leal de lo que cualquier otro puede ser”, dijo el presidente estadounidense a los oficiales. Luego criticó a quienes no los aprecian.

“Este sentimiento antipolicial está mal y es peligroso y no lo toleraremos. Creemos que los criminales que matan policías deberían ser condenados a muerte”, agregó.

Además, el mandatario del país norteamericano dijo que para proteger a los policías de actos de violencia es necesario acabar con el sistema inmigratorio de lotería de visas a través del cual ingresó al país el terrorista de Nueva York Sayfullo Saipov y reemplazarlo por un sistema basado en el mérito.

“¿Crees que los países nos están dando la mejor gente? No”, afirmó. “Nos dan las peores personas. Son lo peor de lo peor… Qué sistema. Sistema de lotería”. “Estamos pidiendo al Congreso que ponga fin a la migración compulsiva… y la reemplace por un sistema de inmigración basado en el mérito”, añadió.