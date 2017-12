Cuatro heridos y un sospechoso detenido por atentado explosivo

Un hombre hizo detonar una bomba casera en la estación central de ómnibus Port Authority, uno de los centros de transporte más concurridos de la ciudad. Por la explosión resultaron heridas cuatro personas, incluido el sospechoso de llevar a cabo el ataque, un joven de 27 años.

El Departamento de Policía de Manhattan respondió al reporte de explosión cerca de Times Square e indicó que por el estallido hay retrasos en las líneas del metro de Nueva York que pasan debajo de la terminal de autobuses. Los pasajeros fueron evacuados por precaución.

Oficiales y bomberos trabajaron en el lugar, según reportó la prensa local, que hizo referencia a escenas de pánico. De acuerdo con los primeros relatos, las autoridades buscaban otros artefactos explosivos en la zona. Pero al terminar las tareas y descubrir que no había otros dispositivos, volvieron a poner en funcionamiento la terminal.

Por su parte, minutos después de conocerse la noticia, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, fue al lugar del incidente y brindó una breve conferencia ante la prensa, donde afirmó que la explosión que se produjo fue un “intento de ataque terrorista”.

Asimismo, habló en rueda de prensa el Comisionado de Policía de la Gran Manzana, James O'Neill, quien evitó conectar el hecho con Estado Islámico .



No hay argentinos entre los heridos

Mateo Estremé es el cónsul argentino en Nueva York y habló con el canal de noticias TN para confirmar que no hay argentinos registrados entre los heridos.

“Nadie fue afectado de la comunidad argentina. No hay personas de otras nacionalidades involucradas”, indicó el funcionario, quien advirtió que es poca la información oficial que existe hasta el momento.

“Es un poco parcial lo que hemos sabido. Se produjo esta explosión en la estación de bus de Manhattan, por la que pasan varios millones de personas al día. La persona con el explosivo resultó herida y está bajo custodia”, aseguró.

Asimismo, brindó un teléfono para los argentinos que quieran comunicarse con el consulado y obtener información al respecto: 001-212-603-0403.

Por último, remarcó que la Policía de Manhattan hace todo lo posible para garantizar las condiciones de seguridad.