La Casa Blanca desmintió el relevo del secretario de Estado

El reemplazo de Rex Tillerson como secretario de Estado estadounidense ocupó el jueves los espacios de los principales diarios del país. A los rumores publicados por el New York Times y la CNN de que sería reemplazado entre fines de este año y comienzos del 2018 por el actual director de la CIA, Mike Pompeo, se ha sumado una desmentida de la Casa Blanca, a través de su vocera, Sarah Sanders.

En una escueta nota oficial, Sarah Sanders afirmó que Tillerson “continúa al frente del Departamento de Estado”, y que “no hay anuncios” que formular sobre cambios en el gabinete.

Más allá del desmentido de la presidencia, el enfriamiento de las relaciones entre Trump y Tillerson ya se tornó un asunto evidente que el gobierno no logra esconder.

Fuentes del Gobierno consultadas por la CNN y The New York Times habían indicado más temprano que la decisión está siendo tratada por el jefe de Gabinete, John Kelly, aunque la decisión aún debía pasar por las manos del presidente, Donald Trump, con quien Tillerson ha mantenido una relación tirante y con tensión.

En los últimos meses, también había circulado con fuerza el rumor de que el secretario de Estado presentaría su renuncia, entre versiones que aseguraban que el presidente lo había llamado “imbécil” entre sus asesores. Tillerson declinó responder sobre el tema o negar el presunto insulto.

Pompeo, el supuesto reemplazante de Tillerson, está al frente de la agencia de inteligencia desde el inicio del mandato de Trump. A su vez, siempre de acuerdo con las versiones circuladas el jueves temprano, su puesto sería ocupado por el senador republicano Tom Cotton.