Hawaii reinstala señal de alerta

Hawaii ha decidido reestablecer una señal de alerta para ataques nucleares en todo el país a partir del mes de diciembre, con el objetivo de prepararse ante un posible ataque de Corea del Norte, informó ABC News. La alarma, que no se ha utilizado desde la Guerra Fría, será reestablecida el 1 de diciembre como parte de un programa de preparación de misiles balísticos, de acuerdo con la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawaii (HI-EMA). La agencia instruyó a los residentes para que inmediatamente “entren, permanezcan adentro y estén atentos” si escuchan la sirena. Las alertas serán enviadas a los teléfonos de los residentes y se transmitirán por televisión y radio.

“Cuando la HI-EMA comenzó esta campaña, hubo preocupaciones de que pudiéramos asustar al público. Lo que estamos divulgando es información basada en la mejor ciencia que tenemos sobre lo que sucedería si ese arma llegara a Honolulu o los objetivos supuestos”, dijo el administrador de HI-EMA Vern Miyagi durante una presentación de preparación para emergencias.

Dado que sólo habrá unos 15 minutos de tiempo de advertencia antes del impacto de un misil norcoreano, se recomendó a los residentes de Hawaii que tengan un lugar designado para refugiarse.

“No habrá tiempo para llamar a nuestros seres queridos, recoger a nuestros hijos y encontrar un refugio designado. Todos debemos prepararnos y hacer un plan con anticipación para poder sentirnos cómodos al saber lo que están haciendo nuestros seres queridos”, dijo Miyagi en una entrevista con The Honolulu Star Advertiser.

Aunque Estados Unidos llevó adelante pruebas exitosas de interceptación de misiles, no hay garantía de que la Marina detecte e intercepte todos los misiles en caso de ataque, advirtió el HI-EMA. El líder norcoreano, Kim Jong-un, no ha amenazado directamente a Hawaii, pero las pruebas de misiles lanzadas sobre Japón y el aumento de la tensión entre su país y Estados Unidos llevaron a los funcionarios locales a prepararse ante una emergencia.

La agencia explicó que, según el rendimiento estimado de misiles de Corea del Norte, podría haber entre 50,000 y 120,000 víctimas de quemaduras y casi 18.000 muertes si ocurre un ataque.

Después del eventual ataque los residentes tendrían que permanecer protegidos hasta que el HI-EMA haya evaluado completamente la radiación y la lluvia radiactiva, lo que podría tomar unas pocas horas o hasta 14 días, dice la agencia en su sitio web.