Emmerson Mnangagwa juró como Presidente de Zimbabwe y puso fin a la era de Mugabe

El ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa (75) juró ayer como presidente provisional de Zimbabwe, en sustitución de Robert Mugabe (93) después de la dimisión del veterano líder el pasado martes tras la toma del control del país por parte de los militares.

La jura se produjo en un gran acto de ambiente festivo en un estadio de la capital, Harare.

Aunque la salida de un dictador como Mugabe, no augura la entrada de un demócrata. Mnangagwa carga con un oscuro pasado. Y muchos ya se preguntan si el nuevo presidente será distinto.

Ex ministro de Justicia y de Defensa, durante décadas fue aliado y confidente clave de Mugabe hasta su distanciamiento a causa de las ambiciones presidenciales de la esposa de Mugabe, Grace.

A Mnangagwa se lo conoce por “Cocodrilo”. Es visto como un político inteligente y despiadado, lo que hace que muchos se pregunten si será capaz de llevar el tan anhelado cambio que el país pide.

El notable ascenso al poder de Mnangagwa, desde que fue destituido como vicepresidente y huyó del país, hasta ser el nuevo mandatario de Zimbabwe, fue logrado en gran parte por la labor de los militares, quienes pusieron a Mugabe bajo arresto domiciliario, y a los legisladores del partido Zanu-Pf que introdujeron los procedimientos para el juicio político.

Ayer, entre vítores del público asistente, Mnangagwa prometió que “servirá” al país y a su Constitución, y que fomentará lo que sirva a Zimbabwe para “avanzar” a la vez que luchará contra “lo que le pueda perjudicar”.

“Protegeré y promoveré los derechos del pueblo de Zimbabwe, llevaré a cabo mis deberes con toda mi fortaleza y con mis mejores capacidades”, agregó. Posteriormente, le juraron lealtad los altos mandos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Algunos de ellos lo hicieron entre fuertes abucheos, como el jefe de la Policía, cuerpo al que se acusó de estar vinculado a los aliados políticos de Grace Mugabe, cuya ambición por escalar hacia el poder es señalada como principal detonante de la crisis que acabó con la dimisión de su marido tras 37 años en el poder.

La ceremonia contó con la presencia de representantes internacionales, como el ministro de Telecomunicaciones de Sudáfrica y el presidente de Botsuana, Ian Khama.

También hubo representación de otros países de la región como Zambia o Namibia.