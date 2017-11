Londres: evacúan la estación de subte Oxford Circus por "un incidente"

La policía de Londres lanzó hoy un operativo de evacuación en la estación de subte Oxford Circus, como respuesta a un "incidente". A través de su cuenta oficial de Twitter, los agentes alertaron a los peatones que evitaran la zona hasta que se resolviera el asunto.

Según el comunicado que difundieron por las redes sociales, las autoridades recibieron una alerta de tiroteo, pero una vez allí no encontraron ninguna evidencia para confirmarlo.

Officers are on scene alongside @metpoliceuk at Oxford Circus. Please continue to avoid the area. Oxford Circus and Bond Street station are closed. — BTP (@BTP) 24 de noviembre de 2017

If you are on Oxford Street go into a building. Officers are on scene and dealing. More info when we can — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 24 de noviembre de 2017

Los peatones que circulaban por la línea protagonizaron un "nivel significante" de pánico, al escuchar a un testigo que aseguraba que había disparos.

En medio del caos, una mujer que intentaba huir por las escaleras resultó herida, pero no de gravedad. Al corroborar que todo estaba en orden, el servicio de transporte se restableció.