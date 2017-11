Donald Trump abandona a su suerte a casi 50.000 haitianos

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer que no renovará la protección migratoria especial conocida como TPS de la que se benefician miles de haitianos desde el devastador terremoto que azotó la isla en 2010.

La decisión fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que les da hasta el 22 de julio de 2019 para regularizar sus permisos de trabajo y residencia o abandonar el país. Si no lo hacen, se exponen a ser deportados.

Los haitianos que tienen ahora mismo esta protección son unos 46.000, aunque ha llegado a haber cerca de 60.000 con ella. El 22 de julio de 2019 caducarán sus permisos de trabajo y residencia. Esa fecha supone una prolongación por 18 meses de su TPS.

El Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, se otorga a ciudadanos de países con condiciones extraordinarias, como conflictos armados o naturales, designados en una lista del DSH. Esos permisos se han ido renovando en el caso de Haití desde que fue incluido en la lista tras el terremoto de 2010.

El pasado mayo, John Kelly, entonces secretario de Seguridad Nacional y ahora jefe de gabinete de Trump, anunció que se otorgaba la última prórroga a Haití. Pero esta ha sido ahora prolongada por 18 meses para que tengan tiempo para adaptarse.

A principios de este mes, la administración anunció que no renovará el TPS de los nicaragüenses, que son unos 2.550, y prolongó por seis meses, hasta el 5 de julio de 2018, el de los hondureños (57.000), mientras decide qué hace definitivamente. También debe tomar en breve una decisión sobre los 195.000 salvadoreños acogidos a él.

“La decisión de poner fin al TPS para Haití se tomó tras una revisión de las condiciones bajo las que la designación del país fue incorporada originalmente”, pero no hubo un manejo “adecuado” del retorno de haitianos, expresaron.