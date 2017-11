El fiscal de Bélgica pide entregar a Puigdemont

La Fiscalía belga se mostró este viernes de acuerdo con la entrega a España del ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont y de los cuatro ex consejeros que le acompañan en la capital belga por todos los delitos que le imputa la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -incluyendo los de rebelión y sedición- salvo el de prevaricación, según manifestó uno de los abogados de los cinco, Christophe Marchand.

"La Fiscalía ha pedido la ejecución de la orden europea salvo para un hecho, que es el de prevaricación tal y como se recoge en el mandato de detención español", explicó el letrado, que forma parte del equipo de once abogados de los ex mandatarios catalanes, al término de la primera audiencia ante la Chambre du Conseil (Tribunal de primera instancia).

El Ministerio Público consideró que el resto de delitos por los que España reclama a Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín encajan en el ordenamiento jurídico belga en las calificaciones penales de "coalición de funcionarios" y "malversación por funcionarios", según adelantó la defensa de los requeridos.

Tras una audiencia que el letrado calificó de "serena", y en la que se han escuchado únicamente los argumentos de la Fiscalía de Bruselas, tanto Puigdemont como los cuatro ex consejeros tendrán que volver al tribunal de primera instancia de Bruselas el próximo 4 de diciembre, cuando será el turno de los alegatos de sus defensas.