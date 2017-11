Por no pagar deudas, Venezuela entra en default parcial

Venezuela ya está en default parcial. Así lo califica la agencia Fitch Ratings, más exactamente “incumplimiento restringido”, tras los “retrasos en el procesamiento que provocaron que los acreedores recibieran los pagos del capital hasta una semana después de la fecha de vencimiento” .

La calificadora crediticia Standard & Poor's también rebajó a default la deuda soberana de Venezuela tras cumplirse los 30 días de gracia establecidos. En su punto de mira están los 200 millones de dólares no abonados de títulos que vencen en 2019 y 2024. La agencia china Dagong situó la calificación crediticia de Venezuela en su lista negativa, en lo que cree es una falta de disposición para pagar su deuda. Esto afectaría al pago de 183 millones de dólares con vencimiento el 7 de noviembre.

En medio de las turbulencias crediticias, y con el peso de una deuda externa que se calcula fluctúa entre 128.000 y 150.000 millones de dólares, Brasil también recurrió al Club de París en busca de los 262 millones de dólares que les debe el gobierno bolivariano y que ya suma un retraso de dos meses.

Pese al cúmulo de noticias negativas, la situación va viento en popa para el chavismo. “Se inició con rotundo éxito el proceso de refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela, como estrategia para cumplir cabalmente con nuestras obligaciones”, aseguró el gobierno de Caracas tras la reunión de 20 minutos con los tenedores de la deuda, realizada en un hotel de la capital venezolana.

Un optimismo que contrastaba con la frustración de los acreedores, que no vieron un sólo avance en la reunión, que según el chavismo la administración de Donald Trump trató de impedir. El gobierno asegura que en 36 meses ha pagado más de 73.000 millones de dólares, por concepto de capital reembolsado e intereses.

No hay fecha para la siguiente reunión, en lo que se teme será un largo y complejo proceso con la amenaza de desencadenar el incumplimiento de su multimillonaria deuda. Venezuela se endeudó hasta las cejas pese a haber recibido más de 970.000 millones de dólares durante la bonanza petrolera. Y sus reservas internacionales también han sido dilapidadas. Hoy ni siquiera llegan a los 10.000 millones de dólares.

La tormenta perfecta de la economía venezolana suma en las últimas horas el desplome de los bonos. “Los tratan como que ya Venezuela entró en default”, alertó el economista Luis Oliveros. “La verdad es que Maduro realizó gestiones con acreedores para evitar el default, (pero) las sanciones le acorralan y el gobierno no presenta ningún plan a los inversores”, dijo el diputado opositor Williams Dávila.

“Como se esperaba, la reunión del gobierno con los acreedores fue un fracaso estrepitoso. Sin un plan económico diferente no hay refinanciamiento”, añadió el diputado José Guerra, quien asegura que el gobierno está en manos de los acreedores internacionales.