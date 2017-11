Liberaron a la titular del parlamento catalán tras pagar una fuerte fianza

La presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, abandonó la prisión de Alcalá-Meco (Madrid) tras pagar la fianza de 150.000 euros que le impuso el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Una vez libre, Forcadell ha publicado en su cuenta de Twitter varios mensajes en los que dice que vuelve a casa "con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente: garantizar la libertad de expresión en el Parlamento, sede de la soberanía nacional".

También ha tenido un recuerdo hacia los ex miembros del Govern que permanecen encarcelados por orden de la Audiencia Nacional: "No os olvidamos, os queremos libres, en casa, con vuestras familias. Estamos con vosotros". La Asamblea Nacional Catalana (ANC), que fue dirigida por Forcadell, ha hecho un llamamiento a ingresar fondos en la "caja de solidaridad", promovida junto a Omnium Cultural, para hacer frente a lo que considera "agresiones del Estado".

La presidenta del Parlament de Catalunya llegó el jueves a Alcalá-Meco alrededor de la medianoche en un automóvil de color gris escoltado por un furgón de la Guardia Civil y permaneció de esta manera casi quince horas en la cárcel, donde continúan las ex conselleras Dolors Bassa y Meritxell Borrás, en prisión provisional por orden la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Por orden del juez, Forcadell deberá comparecer semanalmente en sede judicial y no podrá salir de España.

Llarena también le ordena que comparezca en el Supremo siempre que sea llamada y le advierte de que, si incumple esas medidas, irá a prisión.

El juez acordó enviar a prisión bajo fianza a Forcadell por su liderazgo en el proceso independentista y después de desmarcarse de la vía unilateral para la independencia en el último turno de palabra.

Llarena dejó en libertad bajo fianza de 25.000 euros a los otros cuatro miembros soberanistas de la Mesa del Parlament -Lluís María Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet (del PDeCAT) y Anna Simó (ERC)-, a quienes, a diferencia del caso de Forcadell, dio un plazo de una semana para reunir el dinero. Fuentes fiscales han informado de que la Fiscalía no recurrirá las resoluciones adoptadas por el juez, que considera "correctas", pese a que las medidas cautelares que había solicitado eran más duras: prisión incondicional para Forcadell, Corominas, Guinó y Simó; y prisión con fianza para Barrufet.

Según estas fuentes, la Fiscalía ve razonables los argumentos aportados por el juez del Supremo en su auto en el que explicó que ha tenido en cuenta lo que declararon los querellados durante las comparecencias de este jueves, y es que "han asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución". Es más, resalta que "o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional", informa Europa Press.