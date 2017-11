Puigdemont desafía a la Justicia y pide un frente Independentista

El ex presidente catalán, Carles Puigdemont, llamó a conformar una lista única independentista de cara a las elecciones regionales del 21 de diciembre, convocatoria que realizó un día después de conocerse el pedido de arresto realizado por la justicia española a Bruselas.

Puigdemont, que lanzó en simultáneo un manifiesto online, aseguró que "es el momento de que todos los demócratas se unan. Por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y por la República".

Según el manifiesto del ex líder del Govern catalán, "las elecciones impuestas por el Gobierno español", el 21 de diciembre, son una elección entre la "democracia y la imposición" entre los partidos soberanistas y los "destructores del autogobierno".

Todos los que el 1° de octubre (fecha en la que se celebró el referéndum independentista en Cataluña) acudieron a "defender las urnas contra el secuestro y la violencia policial" deberían -según el manifiesto- apoyar "esta alianza" y la "unidad de acción más allá de unas siglas" para defender "la democracia ante el golpe de estado unionista".

El documento denuncia además la "persecución judicial y el linchamiento personal" instigado por el "nacionalismo español" y que los ex consejeros y los miembros del la Mesa del Parlamento catalán (su órgano de gobierno) son "hoy perseguidos por las ideas políticas que defienden" y no por su pertenencia a uno u otro partido.

El 21 de diciembre no hay otro plan que "ganar, ganar y ganar", señala el manifiesto, que reclama la unidad "transversal" para conseguir "el fin de la ocupación, la libertad de los presos políticos y la República".

El mensaje llega después de que la formación PDeCAT (a la que pertenece Puigdemont) pidiese el viernes por una "lista de país" y de que el propio ex presidente catalán asegurase desde Bruselas que está dispuesto a ser candidato en las elecciones autonómicas, incluso "desde el extranjero".

Puigdemont viajó a Bélgica el pasado lunes junto a cuatro ex consejeros de su gabinete. La juez de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela ordenó ayer la detención de todos ellos, al no acudir a su citación como investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Otros ocho integrantes del Gobierno regional cesado, incluido el ex vicepresidente y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, permanecen en prisión preventiva desde el jueves, acusados de los mismos delitos.