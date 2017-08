El inapropiado atuendo de Melania Trump para visitar a los inundados de Texas

La primera dama viajó con un look que no era el más conveniente para la ocasión y en las redes no se lo perdonaron.

El presidente Donald Trump viajó al estado de Texas para ver de manera personal los desastres provocados por el huracán Harvey. Su mujer lo acompaño como primera dama, pero el atuendo elegido por Melania causó indignación en las redes sociales.

Sus zapatos de taco alto fue lo que más llamó la atención de los usuarios, quienes indicaron que la Primera Dama no parecía preparada para ir a una zona de desastre como Texas, en donde las inundaciones han llegado a más de un metro de altura tras ser azotados por el Huracán Harvey.

“No estoy segura si Melania está lista para ir a una zona de catástrofe”, escribió una usuaria. “Melania Trump en camino a Texas. Siempre lista para visitar a la gente que va a través del infierno en sus Louis Vuitton favoritos”, fueron algunos de los comentarios más duros.

Not sure Melania Trump is prepared for Hurricane Harvey pic.twitter.com/Mz5ndbmKC9 — Elliot Wagland (@elliotwagland) 29 de agosto de 2017

Melania Trump en route to Texas. Always great to visit people going through hell in your favourite Louboutins. pic.twitter.com/JrZLmrGlsS — Lesley Chesterman (@lesleychestrman) 29 de agosto de 2017

The Trump's depart for Texas, Trump in a black rain slicker, Melania in black heels pic.twitter.com/abOrsHmyJ6 — Kristin Donnelly (@kristindonnelly) 29 de agosto de 2017

Parece que las críticas le llegaron a Melania Trump quien, al bajar del avión en Texas, lució un brillante par de zapatillas blancas.