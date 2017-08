Pelea contra las “inundaciones sin precedentes” en Houston a causa de la tormenta tropical Harvey

EE.UU.

Noticias Relacionadas Militarizan la policía

La tormenta tropical Harvey cumplió con su amenaza destructiva y está produciendo "inundaciones sin precedentes" en el sureste de Texas, que en el caso del área metropolitana de Houston ha llegado a más de un metro de acumulación de agua.

Según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en su boletín de las 04.00 horas (08.00 GMT), la cuarta ciudad más grande de EE.UU. podría recibir hasta un metro y treinta centímetros de precipitaciones en algunas zonas de la metrópolis, lo que sería la mayor cantidad jamás registrada en Texas.

Esta situación obligó a las autoridades locales a emitir en las últimas horas una serie de órdenes de evacuación obligatorias y voluntarias, pidiendo a los residentes de áreas afectadas que salieran de la zona inmediatamente o temprano por la mañana, según los comunicados expedidos ayer de madrugada.

Así, los residentes de diferentes barrios de las ciudades de Sugar Land y Bay City y de varias zonas de los condados de Harris, Brazoria y Fort Bend, entre otros, recibieron una orden de evacuación obligatoria.

Otras ciudades y condados cercanos a Houston emitieron también avisos de evacuación voluntaria para tratar de minimizar los riesgos ante las continuas lluvias del huracán Harvey, ahora convertido en tormenta tropical.

Más de 1.000 personas han sido rescatadas desde la noche del sábado y cinco personas han muerto a causa de Harvey.

En caso de que todas las personas sigan las órdenes y abandonen sus hogares, más de 200.000 se desplazarán en busca de refugio, según estimaciones de los medios locales.

El servicio meteorológico predijo que las precipitaciones no cesarán hasta el miércoles o el jueves.

Por otro lado, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, defendió este domingo en una rueda de prensa su decisión de no evacuar la ciudad antes de la llegada de Harvey.

"No se puede poner 2,3 millones de personas en la carretera de un momento al otro", expresó el mandatario.

Turner recordó que la población combinada entre la ciudad y el condado de Harris asciende hasta los 6,5 millones de personas.

"Sería una pesadilla ordenar una evacuación obligatoria",agregó.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha movilizado a unos 3.000 miembros de la guardia nacional y estatal luego de las inundaciones históricas que ha dejado Harvey en Houston.

"Nuestra prioridad por ahora es rescatar vidas", dijo Abbott. "Esta es la peor inundación que Houston ha tenido", añadió.

Más de dos millones de personas intentaron salir de Houston en 2005 cuando el huracán Rita pasó por Texas, una evacuación que causó severos atascos de tráfico mientras que las inundaciones ocasionaron la muerte de más de cien personas.