El Estado Islámico amenaza a los españoles con más ataques

TERRORISMO

El grupo yihadista elogió en un video a los autores de los recientes atentados en Cataluña y advirtió al país que no lo dejará tranquilo si no se retira de la coalición internacional.

En el video, titulado “La conquista de Barcelona” y difundido en la red de mensajería Telegram, la organización islamista, que reivindicó los ataques en Cataluña, advirtió que si España no se retira de esa alianza liderada por Estados Unidos y “deja de hacer la guerra, nunca los vamos a dejar tranquilos”.

En el video se elogió, además, a los “hermanos” que atentaron en Barcelona y en la cercana ciudad de Cambrils el jueves pasado y se mostraron fotografías de Younes Abouyaaqoub, autor del atropello masivo de Barcelona, quien fue muerto el lunes pasado por la Policía catalana. Por primera vez en un video del EI, que se formó con combatientes llegados de todo el mundo, dos yihadistas hablan español en las imágenes difundidas este miércoles, en las que piden “a Alá que acepte a nuestros hermanos que han llevado a cabo la conquista de Barcelona”.

“La guerra contra nosotros continúa hasta el día del juicio”, asegura uno de los yihadistas con uniforme militar y a cara descubierta, mientras que el otro lleva un pasamontañas.

Este individuo continúa diciendo que, “si no se puede hacer la hijra (emigración) al Estado Islámico, la yihad no tiene fronteras”, por lo que “haced la yihad donde estéis, inshallah (si Dios quiere), Alá estará complacido por vosotros”.

“Españoles, os olvidáis de la sangre derramada de los musulmanes en la inquisición española. Vengaremos vuestra matanza (..) que se está haciendo ahora actual contra el Estado Islámico”, pues “con el permiso de Alá, Al Andalus volverá a ser lo que fue, la tierra del califato”, afirma este terrorista al final de la cinta.

Otro video publicado ayer por el grupo terrorista amenaza a Estados Unidos y al presidente Donald Trump, para ello utilizaron a “un niño estadounidense de 10 años, hijo de un soldado que combatió en Irak y luego emigró con su madre”, según informó el portal de inteligencia Site.

“La batalla no terminará en Raqqa o en Mosul; terminará en tu tierra”, dice el pequeño en un mensaje a Trump, a quien define como “el títere de los judíos”.

Mirando a la cámara y parado sobre una vivienda destruida en Raqqa, bastión de Isis en Siria, el menor afirma que, “por el amor de Alá”, el Estado Islámico obtendrá la victoria y Trump será derrotado. “Así que prepárense porque la pelea acaba de comenzar”, concluye.