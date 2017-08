Identificaron a otras tres víctimas del atentado en Barcelona

ESPAÑA

El Departamento de Interior del Gobierno regional de Cataluña informó que ha identificado a tres víctimas más de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), entre los que figura un niño de doble nacionalidad australiana y británica.

Con la identificación del pequeño Julian Cadman, de 7 años, ya son doce los fallecidos reconocidos de los catorce que produjo ese atropello masivo por parte de yihadistas el pasado jueves, y dos los menores fallecidos e identificados en ese atentado.

El padre del niño llegó el sábado a Barcelona desde Australia y, acompañado por psicólogos y otros profesionales de apoyo emocional, se dirigió al Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), para identificar a su hijo fallecido.

El pequeño estaba en Barcelona junto con su madre, que resultó herida en el atentado y que está ingresada en un centro hospitalario.

Además del niño, se conoció que las otras dos víctimas son una persona belga y otra italiana, de quienes no se proporcionaron los nombres ni apellidos.

Barcelona rindió homenaje a los 14 fallecidos en los atentados del jueves y viernes, mientras la Policía sigue buscando a un fugitivo de la célula yihadista, que llegó a planear “varios” ataques en la capital catalana.

“Si supiese que está en España y conociese el sitio, iríamos a por él”. Pero “no sabemos dónde está”, declaró a la prensa internacional el jefe de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, refiriéndose al fugado.

Según la prensa española, se trata del marroquí Younes Abouyaaqoub, de 22 años, quien habría conducido la camioneta blanca que mató a 13 personas e hirió a unas 120 en las Ramblas de Barcelona. El comandante de los Mossos d'Esquadra no quiso, sin embargo, confirmarlo.

Según expuso Trapero, los planes iniciales de la célula, compuesta por 12 personas -incluyendo un imán- se vieron frustrados cuando el miércoles se produjo una explosión accidental en una casa de Alcanar, a 200 km al sur de Barcelona.

En Cambrils, la única víctima mortal es Ana Suárez, una mujer de Zaragoza, que no murió durante el ataque, sino horas más tarde a consecuencia de las heridas sufridas.

En el ataque de la Ciudad Condal fallecieron también los italianos Bruno Gulotta y Lucca Russo; la belga Elke Vanbockrijck, el estadounidense Jared Tucker, un canadiense del que se desconocen detalles de su identidad y la italoargentina Carmen Lopardo.

Además, el gobierno de Portugal ha confirmado que la joven de 20 años de edad dada por desaparecida es la segunda víctima mortal de nacionalidad portuguesa en el ataque, en el que también murió su abuela, de 74 años.