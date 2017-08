El temible plan terrorista que no se cumplió

ESPAÑA

Josep Lluis Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra, dijo el viernes en una rueda de prensa que trabajan con la hipótesis de que los atentados perpetrados en Barcelona y en Cambrils el jueves se venían preparando desde hace algún tiempo. El centro de operaciones era una casa de la localidad de Alcanar, provincia de Terragona.

En ese domicilio se registró una explosión el miércoles por la noche. La Policía descubrió que allí se estaban preparando explosivos y que una persona murió en el proceso. Los sospechosos planeaban cometer atentados de otra envergadura, pero el estallido accidental los obligó a cambiar de estrategia y precipitó los ataques.

“La explosión en Alcanar lo que ha hecho es evitar atentados de mayor alcance del que se ha producido”, dijo Trapero. Según la información que manejan los investigadores, el plan original de los terroristas era llenar un camión de bombas caseras para causar una explosión con muchas más víctimas de las que se terminaron registrando. Sin embargo, el primer percance que sufrieron fue no poder alquilar el camión por no tener una licencia apta.

Entonces optaron por contratar dos furgonetas. De no haberse producido el imprevisto en Alcanar, habrían cargado a esos vehículos con los explosivos. Pero el estallido los forzó a cambiar radicalmente de planes.

El resultado fueron los dos atentados que se conocieron, que dejaron un saldo de al menos 14 muertos. El primero se produjo el jueves a las 05:00 p.m. hora local, cuando una de las furgonetas arrolló a varias personas que paseaban por La Rambla de Barcelona, uno de los lugares más concurridos y turísticos de la ciudad. Según detallaron los testigos, el vehículo se desplazó 600 metros sobre el carril central peatonal, desde la Plaza Catalunya hasta el Teatro del Liceo, donde fue abandonado. Allí murieron 13 personas.

El segundo se ejecutó a la noche, en la localidad costera de Cambrils, Terragona. Los atacantes arrollaron a la multitud en el paseo marítimo del destino turístico a bordo de un Audi A3. El saldo inicial del ataque era de siete heridos, pero una mujer que estaba grave murió este viernes y elevó a 14 la cifra de fallecidos por los atentados en Cataluña. Trapero explicó que la célula terrorista estaba conformada por unas diez personas. Cuatro de ellas fueron detenidas en la localidad de Ripoll: tres individuos de nacionalidad marroquí y un español, proveniente del enclave norafricano de Melilla. “El más joven tiene 21 años. Los otros tienen 27, 28 y 34 años”, afirmó. Por otro lado, los cinco atacantes de Cambrils fueron abatidos. El conductor de la camioneta que arrolló a la multitud en Barcelona, identificado como Moussa Oukabir, de 17 años, había logrado escapar en un primer momento, pero el jefe policial dijo que podría estar entre los cinco que murieron. De todos modos, anticipó que se pueden producir nuevas detenciones en las próximas horas.