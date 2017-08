Un argentino ganó el premio de medicina más prestigioso de Estados Unidos

INVESTIGACIÓN GENÉTICA

Un equipo internacional de investigadores, integrado por el argentino Luciano Marraffini, egresado de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, y el español Francisco Martínez Mojica, fue galardonado con el Premio Albany, considerado el más prestigioso de medicina en Estados Unidos, informó hoy en un comunicado la Universidad de Alicante, en el este de España.

El premio, uno de los más importantes del mundo de investigaciones biomédicas, valora la contribución de los científicos a desarrollar el método Crispr-Cas9, una técnica de ingeniería genética que aprovecha un proceso natural del sistema inmune bacteriano. El comunicado destaca el papel de los investigadores "en la creación de un notable sistema de edición de genes que ha sido llamado el 'descubrimiento del siglo'".

La técnica revolucionó la investigación biomédica y ha proporcionado nuevas esperanzas para el tratamiento de enfermedades, principalmente las que tienen un componente genético.

Además de Martínez Mojica, profesor de la Universidad de Alicante, y de Marraffini, que trabaja como investigador principal del Marraffini Laboratory de la Universidad Rockefeller, en Estados Unidos, a donde llegó en 2002, forman el equipo premiado la francesa Emmanuelle Charpentier, la estadounidense Jennifer Doudna y el chino Feng Zhang.

El Albany Medical Center Prize in Medicine and Biomedical Research for 2017 se entregará el 27 de septiembre en una ceremonia que se celebrará en Albany (Nueva York).