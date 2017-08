El Mercosur rechaza el uso de la fuerza

TRAS LA AMENAZA DE TRUMP A VENEZUELA

Tras la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no "descartar una opción militar" en Venezuela, el Mercado Común del Sur ( Mercosur) rechazó ayer esa posibilidad. "Los únicos instrumentos válidos para defender la democracia son el diálogo y la diplomacia", plantearon los países que integran el bloque regional.

En un momento en el que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se enfrenta al mayor repudio internacional en 18 años de chavismo por las denuncias de fraude electoral del 30-J y por la crisis humanitaria, Trump dijo que Estados Unidos tiene "muchas opciones para Venezuela".

"No voy a descartar una opción militar. Es nuestro vecino, estamos por todas partes y tenemos tropas por todo el mundo en lugares que están muy lejos, y Venezuela no está lejos. Y la gente está sufriendo", sostuvo el mandatario estadounidense.

"El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales", planteó el Mercosur.

La semana pasada, después de varios meses de deliberaciones, el Mercosur se puso firme frente a Maduro y decidieron la suspensión permanente de Venezuela del bloque por "ruptura del orden democrático", la máxima sanción prevista en el Protocolo de Ushuaia.

En los hechos, Venezuela estaba suspendida del Mercosur desde diciembre de 2016, luego de que ese país incumplió los plazos para adoptar sus normas para la adhesión al grupo, al que se había incorporado en 2012. Pero era una medida de carácter técnico-administrativo que podría haberse solucionado fácilmente si Caracas se ponía al día con las reglas del bloque.