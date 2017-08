Respuesta con fuerte amenaza de Corea del Norte a Estados Unidos

CONFLICTO ENTRE POTENCIAS

El gobierno de Corea del Norte advirtió que la venganza contra Estados Unidos por las duras sanciones de la ONU será "mil veces más grande".

En un comunicado, Pyongyang afirmó que las sanciones son el fruto de un "odioso complot de Estados Unidos para aislar y sofocar" a Corea del Norte.

Las medidas, prosiguió la nota, no obligarán nunca al país a negociar su programa nuclear. La amenazante declaración del régimen de Kim Jong Un responde a la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de imponer el sábado duras sanciones contra Pyongyang. Le prohíbe exportar carbón, hierro, mineral de hierro, plomo y mariscos. Las nuevas sanciones, decididas en respuesta a las pruebas de misiles balísticos realizadas por Corea del Norte en julio, buscan reducir los ingresos de Pyongyang por exportaciones.

La condena del régimen comunista no tardó en llegar. Pyongyang aseguró que está listo para hacer que Washington pague un precio "por su odioso crimen" contra la nación y el pueblo norcoreanos en un texto publicado por la agencia estatal de noticias Kcna.

"Llevaremos a cabo una acción justa y decisiva (contra Estados Unidos) tal y como ya hemos advertido", prosigue el documento, que considera que el castigo aprobado por el Consejo de Seguridad constituye una violación de su soberanía y de su derecho al desarrollo. "Mientras Estados Unidos siga manteniendo su política hostil y su chantaje atómico... no nos moveremos ni un ápice del camino marcado para fortalecer nuestro poder nuclear", añade.

Corea del Norte defiende que su programa nuclear y de misiles pretende solamente disuadir a Estados Unidos, país con el que se mantiene técnicamente en guerra desde más de 60 años, de una invasión.

Las sanciones de la ONU llegan en respuesta al primer misil balístico intercontinental (Icbm) que lanzó en su historia Corea del Norte el pasado 4 de julio, un hito armamentístico al que le ha seguido el lanzamiento de un segundo proyectil de este tipo el 28 de julio.

Aunque la mayoría de expertos considera que Corea del Norte carece aún de tecnologías clave para lanzar un ataque nuclear, estos últimos misiles norcoreanos demuestran capacidad para alcanzar territorio estadounidense y subrayan los importantes y rápidos avances militares del régimen en los últimos años.

Los quince países del Consejo de Seguridad adoptaron por unanimidad el sábado una resolución que llevó un mes de negociaciones, y que reduce hasta en 1.000 millones de dólares al año los ingresos que el régimen de Pyongyang obtiene con sus exportaciones.

El texto incluye el veto a las exportaciones de carbón de Corea del Norte, que le supondrán al país una pérdida de 401 millones de dólares al año; de hierro (250 millones); plomo (110 millones) y mariscos (300 millones), entre otras medidas contra empresas y entidades que apoyen los programas armamentísticos del país.