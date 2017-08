Venezuela instaló la Constituyente ante masivas marchas

REFORMA

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por el gobierno de Venezuela quedó formalmente instalada ayer, en una ceremonia plena de simbolismos, con la ex canciller Delcy Rodríguez como titular, y mientras oficialismo y oposición se repartían las calles en masivas manifestaciones para respaldar y repudiar, respectivamente, al flamante cuerpo que decidirá un nuevo ordenamiento del Estado.

El arranque de la Asamblea casi repitió, fronteras afuera, un cuadro que se da hace días: repudio de parte de la región, la Unión Europea, EE.UU. y hasta El Vaticano y respaldo de unos pocos países aliados, más la amenaza del Mercosur, que puede decidir hoy la suspensión de Caracas del bloque, en una reunión de cancilleres que se realizará en San Pablo.

La Asamblea, órgano plenipotenciario, comenzó a funcionar en la sede legislativa pero no en el recinto de sesiones, sino en un salón contiguo, lo que despejó parte de las dudas que generaba la cuestión: el Parlamento tiene mayoría opositora y los legisladores planeaban defender sus bancas.

Parte del debate se zanjó con un fuerte operativo de seguridad, que rodeó desde hace días la sede de la Asamblea Nacional, en parte porque las manifestaciones de uno y otro signo de ayer tenían ese edificio, en la zona histórica de Caracas- como destino.

Después de llenar el salón con rosas rojas y los retratos de Hugo Chávez y Simón Bolívar, los asambleístas eligieron, por unanimidad, a la ex canciller Rodríguez, de 48 años, como presidenta de la Asamblea, de 545 miembros.

Estará acompañada por el veterano político Aristóbulo Istúriz y el ex fiscal general Isaías Rodríguez como vicepresidentes.