Por criticarlo, el presidente de Ecuador dejó sin funciones a su vice

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dejó ayer sin funciones en el Estado a su vice, Jorge Glas, tras las duras críticas que éste le formulara a su gestión, y llamó a la unidad de la gobernante Alianza País (AP), mientras que su segundo en la fórmula de gobierno afirmó que no renunciará y recibió el apoyo del ex jefe de Estado, Rafael Correa, en un serio agravamiento de las diferencias internas en el oficialismo.

"Deróguese el decreto ejecutivo número 9 suscrito el 24 de mayo de 2017 (..), retirándose así todas las funciones asignadas al vicepresidente de la República", dice el decreto número 100 enviado ayer a la prensa por la Secretaría de Comunicación.

En el documento, Moreno también reivindica el funcionamiento de la Revolución Ciudadana -proyecto que inició el ex presidente Correa en 2007 y del que Glas también fue vicepresidente-, que "radica en una nueva forma de convivencia social en diversidad y armonía, para alcanzar el buen vivir”. En el escrito, citado por la agencia EFE, se señala que “no ha sido debidamente entendido" por Glas que tanto la lealtad como el compromiso asumido por el proyecto político de la Revolución Ciudadana "implican servir a la patria en unidad de esfuerzos".

Por su parte, el banquero y principal líder de la oposición, Guillermo Lasso, quien no reconoció su derrota en las elecciones del 2 de abril en que venció la fórmula de AP, afirmó hoy que la decisión de Moreno de dejar sin funciones a Glas lo "legitima" en el poder.

"La restricción de funciones a Glas lo legitima en el cargo Lenin. Ahora sí vamos con cuestiones de fondo que necesita el país", escribió en su cuenta de Twitter.

Glas dijo hoy que no sabía cómo sería ahora su relación con Moreno, pero no sólo aseguró que no renunciará, sino que prometió que trabajará "con la ciudadanía". "Estaré como ciudadano recorriendo con la gente y exponiendo la calidad de los servicios públicos", adelantó.

Y recibió ayer el respaldo de Correa, quien escribió en la red Twitter: "el 'diálogo' sólo ha sido para los que odian la Revolución! Adelante, JORGE (Glas). Tómalo como una condecoración", en relación a la pérdida de funciones en el Estado dispuesta por Moreno.

La tensión entre Moreno y el ala más fiel a Correa, del que forma parte Glas, se agudizó a partir del viernes cuando el presidente dio a conocer -en un discurso televisivo a la nación- los datos de la deuda pública ecuatoriana y aseguró que la situación financiera del país era “crítica”, un verdadero punto de ruptura.