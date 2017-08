Temer se salvó, pero ni su aliado Cardoso le da muchas esperanzas de sobrevida política

BRASIL

La supervivencia del gobierno de Michel Temer, alcanzada por una victoria en la votación de la Cámara de Diputados, que archivó la denuncia por corrupción en contra del mandatario, colocó a la reforma del sistema jubilatorio en la agenda principal de la administración, que debe rearmar su mayoría parlamentaria y enfrentar un déficit fiscal que salido de control.

El ex presidente Fernando Henrique Cardoso, aliado de Temer, dejó claro que la sobrevida del gobierno no es tan clara, al calificar de "pírrica" la victoria obtenido en el Congreso, un mes después de haber pedido al jefe del Estado que dé un paso al costado.

El diario económico Valor informó que el gobierno de Temer destinó 13.000 millones de reales (unos 4.000 millones de dólares) a su campaña para obtener la victoria en el Congreso, con enmiendas parlamentarias y perdón de deudas al sector agroexportador, algo reclamado por el poderoso bloque ruralista de la Cámara Baja.

El jefe de gabinete, Eliseu Padilha, adelantó que para hacer frente al déficit fiscal proyectado para este año (de 139.000 millones de reales, unos 44.000 millones de dólares) el objetivo es votar la reforma del sistema jubilatorio, rechazada según las encuestas por más del 70% de la población.

"La cuentas públicas no pueden caer en el descontrol absoluto. Tenemos que retomar y concluir la reforma previsional", dijo Padilha.

Temer evitó ser suspendido por seis meses en el cargo porque 263 diputados -necesitaba 172- votaron a favor de archivar la denuncia por corrupción que le hizo el fiscal general, Rodrigo Janot, en el marco del escándalo en el cual el presidente está acusado de pedir sobornos al empresario Joesley Batista, del grupo frigorífico JBS.

La acusación incluye la entrega de 500 mil reales en una valija entregada luego de una reunión de Batista con Temer al ex asesor del presidente Rodrigo Rocha Loures, en una operación filmada por la policía federal.