El régimen de Maduro volvió a encarcelar a Leopoldo López y Antonio Ledezma

VENEZUELA

Leopoldo López y Antonio Ledezma, los dos presos más emblemáticos de la oposición venezolana y ambos bajo arresto domiciliario, fueron llevados detenidos violentamente ayer en la madrugada por agentes del servicio de inteligencia (Sebin) que responde al régimen de Nicolás Maduro, en medio de una nueva escalada de la violencia en Venezuela tras las elecciones de la Asamblea Constituyente.

“Se acaban de llevar a Leopoldo de la casa. No sabemos dónde está ni dónde lo llevan”, denunció en su cuenta de Twitter la esposa de López, Lilian Tintori. La mujer, que se encuentra en Estados Unidos junto a sus hijos por un curso extracurricular de los menores, compartió un video de la cámara de seguridad de la casa de López en el que se puede ver a unos cuatro uniformados y otros tres hombres vestidos de civil cuando suben al opositor a una patrulla con identificación del Sebin y se lo llevan, escoltado por otros vehículos. Los hijos de Ledezma, alcalde de Caracas, Víctor, Vanessa y Antonietta, también aseguraron en sus cuentas de Twitter que el Sebin se llevó a su padre. También difundieron un video que muestra el momento en que el ex alcalde era llevado de su casa, todavía en pijama, mientras una mujer pedía a gritos ayuda de los vecinos. Ambas familias dijeron desconocer la cárcel donde fueron trasladados e hicieron responsable al presidente Nicolás Maduro de la vida de ambos líderes, cuyas residencias están ubicadas en el este de Caracas, principal escenario desde hace cuatro mes de protestas contra Maduro que han dejado más de 120 muertos. El abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, aseguró en Twitter que el líder opositor volvió a ser encerrado en la cárcel de Ramo Verde, pero que no pudo verlo todavía.

“Se llevan a Leopoldo López y al alcalde Ledezma para meternos miedo y desmoralizarnos (...) La dictadura tiene su tiempo contado. Prisión y persecución a los liderazgos no detendrá la rebelión”, aseguró Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional.