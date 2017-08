Senador republicano: “Trump está dispuesto a destruir a Corea del Norte”

LINDSEY GRAHAM

Un senador republicano dijo ayer que el presidente estadounidense, Donald Trump, le comunicó que estaba dispuesto a ir a la guerra para destruir a Corea del Norte antes que permitirle desarrollar un misil de largo alcance con carga nuclear.

El influyente senador Lindsey Graham, un halcón en materia de política exterior, declaró a la cadena NBC: “Hay una opción militar: destruir el programa misilístico de Corea del Norte y a la propia Corea del Norte”.

El líder norcoreano Kim Jong-un se jactó la semana pasada tras su último ensayo de misil balístico intercontinental de que su país podía alcanzar cualquier objetivo en territorio estadounidense. Las potencias mundiales han intentado sofocar el programa armamentista de Pyongyang con severas sanciones económicas, pero el régimen no se ha inmutado.

Graham afirmó que si la diplomacia, y en particular la presión de la vecina China, no logra detener el programa norcoreano, Estados Unidos no tendrá entonces más opción que una acción militar devastadora.

“Habrá guerra con Corea del Norte por el programa de misiles balísticos si siguen intentando atacar Estados Unidos con un Icbm (misil balístico intercontinental)”, agregó Graham en referencia a sus conversaciones con Trump.

Se estima que hay unos 28,000 efectivos estadounidenses en bases militares de Corea del Sur, un blanco seguro en un eventual ataque norcoreano, que cuenta con una poderosa artillería pesada a lo largo de la frontera con su vecino del sur.

Además la capital surcoreana, Seúl, está a pocas millas de territorio de Corea del Norte, lo que significa que unas 10 millones de personas corren peligro si se desata un conflicto bélico, incluso si se trata de una guerra convencional sin armas atómicas.