El Gobierno argentino no reconocerá el resultado

CANCILLERÍA

El Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido por Jorge Faurie, anunció que el gobierno argentino no reconoce la elección de una asamblea constituyente en Venezuela por considerarla "ilegal". Así quedó de manifiesto en un comunicado dado a ayer.

"El gobierno argentino lamenta que el gobierno venezolano, desoyendo los llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur, haya proseguido con la elección a una asamblea constituyente que no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país", indica el texto.

Desde la Cancillería argentina expresan: "La elección de hoy no respeta la voluntad de más de siete millones de ciudadanos venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización. La Argentina no reconocerá los resultados de esa elección ilegal".

Y agregan: "El Gobierno argentino exhorta una vez más al Gobierno de Nicolás Maduro a respetar la voluntad popular y la propia Constitución venezolana dada por el entonces presidente Hugo Chávez".

Asimismo, el gobierno le pide a Maduro que "cese la represión de quienes se manifiestan para hacer oír sus voces y para asegurar el respeto de la voluntad popular mayoritariamente contraria a esta elección que sólo procura asegurar la continuidad del actual régimen, violencia que ya ha causado más de cien muertes".

Finalmente, el comunicado dice: "La Argentina reafirma que es necesario un proceso de diálogo de todos los venezolanos -gobierno y oposición- en libertad y sin restricciones, que permita restablecer el orden democrático, con la vigencia de las instituciones sobre las que se sustenta, incluyendo el llamado a elecciones en todos los niveles".