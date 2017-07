Detuvieron a un ex presidente de Petrobras por lavado

LAVAJATO

La Policía de Brasil, en el marco de la fase 42 de allanamientos por el Lava Jato -operación llamada Cobra-, detuvo este jueves por la mañana a Aldemir Bendine, ex presidente del Banco do Brasil y de Petrobras.

Bendine está acusado por los delitos de corrupción y lavado de dinero. Estaba en Sorocaba, San Pablo, y fue detenido temporalmente, de acuerdo con lo que informó el programa Buenos Días Brasil, de TV O Globo.

El funcionario, que trabajó durante las presidencias de Lula da Silva y Dilma Rousseff, está acusado de haber recibido casi un millón de dólares en sobornos por parte de la constructora Odebrecht.

Estuvo al frente del Banco do Brasil entre el 17 de abril de 2009 y el 6 de febrero de 2015; y de Petrobras desde el 6 de febrero de 2015 hasta el 30 de mayo de 2016.

De acuerdo con lo que publicó el periódico O Globo, existen evidencias de que habría recibido una coima por 17 millones de reales (casi 5 millones y medio de dólares) en la época en que era presidente del Banco do Brasil para favorecer a Odebrecht en la financiación de una deuda que tenía la constructora.

Marcelo Odebrecht y Fernando Reis, ejecutivos de Odebrecht que celebraron un acuerdo de colaboración premiado con el Ministerio Público, habrían negado el pedido de solicitud de coima porque entendieron que Bendina no tenía capacidad de influir en el contrato de financiamiento del Banco do Brasil.

Además existen pruebas que apuntan a que, en vísperas de asumir la presidencia de Petrobras, Bendine y uno de sus operadores financieros nuevamente solicitaron coimas a Marcelo Odebrecht y Fernando Reis.