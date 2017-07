Ataque en Suiza: con una motosierra, un hombre hirió a 5 personas

CIUDAD DE SCHAFFHAUSEN

Un hombre con una motosierra hirió a cinco personas en las calles de Schaffhouse, una ciudad del Norte de Suiza, informó ayer la prensa del país. La noticia fue recibida con espanto, por los últimos atentados terroristas que tuvieron lugar en Europa y que fueron perpetrados por lobos solitarios fieles al grupo extremista Estado Islámico .

La Policía recibió un aviso a las 10:39 sobre el suceso, indicó la portavoz policial Cindy Beer a la televisora SRF. “En este momento no podemos decir exactamente qué ha ocurrido”, señaló.

Según el periódico en alemán Blick, que cita al administrador de un comercio, el hombre habría atacado a los transeúntes con esta herramienta. Ante el pánico generado, habitantes del barrio tuvieron que salir de los comercios y las viviendas y así dejaron a los agentes llevar a cabo su trabajo.

Dos de las personas atacados están en grave estado. Mientras tanto, las autoridades buscan al agresor, que escapó tras el ataque.

Schaffhouse es una pequeña ciudad al norte de Zúrich, cerca de la frontera con Alemania.

De acuerdo con las autoridades, Franz Wrousis, de 51 años, tiene dos sentencias previas por agresión con arma y no cuenta con residencia fija, ya que al parecer le gusta pasar el tiempo en los bosques.



El individuo lesionó seriamente a dos empleados de una aseguradora en la planta baja de un edificio de oficinas en Schaffhausen el lunes en la mañana, informó Christina Wettstein, portavoz de la empresa CSS.

Los dos empleados fueron operados en un hospital y su vida no corre peligro. Otras tres personas resultaron heridas levemente durante el ataque, de acuerdo con las autoridades.

El agresor huyó para cuando la policía llegó. Las autoridades acordonaron la zona antigua de la ciudad. La policía cree que “este fue sobretodo un crimen contra la agencia de seguros”, dijo a los periodistas el funcionario policial Ravi Landolt, quien no dio detalles sobre los posibles motivos de la agresión.

En Suiza es obligatorio tener un seguro médico privado. “Tenemos información de que este hombre es peligroso, que es agresivo y que, hay que decirlo, está perturbado psicológicamente”, agregó.

El fiscal Peter Sticher dijo que Wrousis tiene dos sentencias, una de 2014 y otra de 2016, por delitos con armas, pero no dio más detalles.

La policía difundió fotografías viejas del sospechoso estando de pie entre algunos árboles. No dio detalles de dónde estaba en esas fotos o cuándo se tomaron. Dijeron que es calvo, mide 1,90 metros (6,2 pies) y tiene aspecto desaliñado.

Se cree que el hombre conducía una minivan Volkswagen blanca con matrícula del cantón suroriental de Graubuenden. Las autoridades encontraron el vehículo en la tarde, pero no dieron detalles de las condiciones o si había algo dentro.