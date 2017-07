Para Trump, el líder de EI vive por culpa de New York Times

MENSAJE EN TWITTER

El presidente estadounidense, Donald Trump, inició una nueva batalla contra los medios de ese país. El magnate acusó al diario The New York Times de haber hecho fracasar un intento de Estados Unidos para matar al líder del grupo Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, y arremetió contra el Washington Post por supuestamente haber filtrado información de Inteligencia.

"El defectuoso New York Times frustró el intento de Estados Unidos de matar al terrorista más buscado, Al-Bagdadi", escribió Trump en Twitter. También apuntó contra la "agenda enfermiza [del diario] en materia de seguridad nacional", sin dar mayores explicaciones.

Según medios estadounidenses, el mandatario hizo referencia a las declaraciones del general estadounidense Tony Thomas, quien afirmó que las fuerzas especiales estadounidenses estaban "particularmente cerca" del jefe de EI en 2015, pero que perdieron la pista luego de unas filtraciones a la prensa.

"Era una buena pista. Lamentablemente, fue divulgada en un gran diario nacional más o menos una semana después y esa pista se esfumó", declaró Thomas en el Aspen Security Forum en Colorado.

El New York Times, objetivo recurrente de los dardos de Trump, pidió a la Casa Blanca que "aclare el tuit". "Si el presidente hace referencia a ese artículo de 2015, el Pentágono no levantó ninguna objeción ante el Times antes de publicar el artículo en 2015 y ningún funcionario estadounidense se ha quejado públicamente hasta ahora", indicó un vocero del New York Times al sitio Politico.

En su ráfaga de tuits, Trump también arremetió contra el Washington Post por sus "filtraciones ilegales". El presidente estadounidense se refirió a una nota del diario sobre el encuentro entre el embajador de Rusia ante Estados Unidos y el senador Jeff Sessions durante la contienda presidencial de 2016.

Trump tuiteó: "Una nueva filtración de INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA del Amazon Washington Post, esta vez contra el SJ Jeff Sessions. ¡Estas filtraciones ilegales, como la de Comey, deben cesar!".

Poco después, en alusión a trascendidos de que estaría estudiando indultos para asesores o allegados que están bajo investigación, Trump tuiteó: "Si bien todos coinciden en que el presidente de EE.UU. tiene pleno poder para indultar, para qué pensar en eso si el único crimen hasta ahora son FILTRACIONES contra nosotros. NOTICIAS FALSAS".