El presidente turco desafió al Gobierno de Alemania

TENSIÓN

El presidente Recep Tayyip Erdogan se mostró desafiante frente al gobierno alemán, que recomendó cautela a sus ciudadanos que viajan a Turquía y amenazó con dejar de respaldar las inversiones.

"Condeno enérgicamente las declaraciones que buscan asustar a las compañías que invierten en nuestro país", dijo Erdogan.

"Quiero recordar a nuestros amigos alemanes y al mundo -sostuvo- que ustedes no son tan poderosos como para calumniar a Turquía. Ustedes no son tan poderosos como para asustarnos".

Más allá de las potentes palabras del máximo político turco, otro detalle llamó la atención: las fotos que difundió Presidencia del discurso de Erdogan.

Es que en algunas instantáneas tomadas por el gobierno turco en el evento en Estambul, que luego fueron distribuidas por las agencias internacionales, se ve la luna menguante de la bandera turca detrás de la cabeza del Presidente, que genera un efecto por lo menos particular.

El trasfondo de la pelea

El jueves, la ministra de Economía alemana, Brigitte Zypries, dijo que si las empresas alemanas "aparecen repentinamente en 'listas negras' y se las acusa de apoyar el terrorismo, eso dificulta enormemente los negocios e inversiones en Turquía".

Turquía sigue considerando a Alemania un "socio estratégico en Europa", dijo el premier Binali Yildirim. Berlín endureció su posición tras el encarcelamiento de Peter Steudtner y otros cinco activistas, acusados de tener lazos con grupos terroristas.

Erdogan dijo que funcionarios de inteligencia y el ministerio del Interior confirmaron que ninguna empresa alemana estaba siendo investigada.

Horas antes, el primer ministro turco Binali Yildirim, en tono conciliador, dijo que Turquía sigue considerando a Alemania "un socio estratégico en Europa".

"De vez en cuando puede haber tensiones en las relaciones debido a asuntos de política interior", dijo Yildirim. "Mi llamado desde aquí es que actuemos con la cabeza fría. El daño en las relaciones no beneficia a Alemania ni a Turquía".