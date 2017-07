Renunció el vocero de la Casa Blanca

INTERNACIONAL

El portavoz del equipo jurídico del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, renunció en medio de reportes de prensa que apuntan a que el grupo de trabajo está siendo reorganizado. Al mismo tiempo, sigue sumando nuevos capítulos la investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses y la posible colusión con la campaña electoral republicana.

Mark Corallo confirmó su salida en un comunicado enviado por correo electrónico. Su renuncia se produce en medio de las dudas y especulaciones que hay en torno al papel que tiene en la actualidad Marc Kasowitz, el abogado de Trump en la causa.

La cadena NBC informó que Kasowitz ya no lideraba el equipo legal, pero que permanecería trabajando para proporcionar orientación en materia judicial. El diario The New York Times informó a última hora del jueves que su "rol se reducirá significativamente". De todos modos, una fuente cercana a la situación confirmó a Reuters que no había dejado el equipo.

Distintos medios afirman por estas horas que los abogados de Trump están considerando las formas de limitar la investigación de Robert Mueller, el fiscal especial a cargo de las pesquisas sobre la participación rusa en los comicios. The Washington Post, citando a fuentes cercanas, informó que el equipo legal está tratando de socavar a los colaboradores de Mueller.