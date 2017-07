La oposición a Maduro ya tiene su propia Corte Suprema en Venezuela

CRISIS POLÍTICA

La mayoría calificada de la Asamblea Nacional de Venezuela con los dos tercios de los diputados opositores designó a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, un órgano judicial paralelo a la Corte de Nicolás Maduro.

La medida es parte de la ofensiva que lleva adelante la oposición en abierto desafío al gobierno chavista tras el plebiscito del domingo pasado, en el que más de siete millones de personas dijeron que No al proyecto de una Asamblea Constitucional impulsada por el ejecutivo.

"Mantenemos la presión, nombraremos a los magistrados y el sábado de nuevo a las calles. La próxima semana será la recta final para lograr el cambio en Venezuela y hacer retroceder esa falsa Constituyente", dijo el diputado Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.

La juramentación de los 33 jueces que remplazarán los designados de forma "exprés" por la anterior directiva del Parlamento que encabezó el chavista Diosdado Cabello en diciembre del 2015, se realizó en una sesión parlamentaria en la calle al este de Caracas.

La acción forma parte de la llamada "hora cero" que junto a la huelga general activó la oposición para frenar la Asamblea Nacional Constituyente comunal que convocó Maduro y cuyas elecciones serán el 30 de este mes.

De acuerdo con Guevara el "grueso del país" se sumó al paro que derivó en fuertes y violentos disturbios hasta altas horas de la noche de este jueves en algunas zonas de Caracas y también en otras ciudades venezolanas.

Sin embargo el gobierno califico de "fracaso" la huelga y aseguró que las 700 empresas grandes de la economía no se sumaron al llamado de "la derecha para parar al país".

Es más, para demostrar que la huelga fue un fiasco, el mismo Maduro salió a manejar por las calles de Caracas en señal de que él no adhirió al paro.