El Rusiagate ahora puso a Trump contra el fiscal general de Estados Unidos

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, aseguró ayer que no renunciará, pese a que el presidente Donald Trump criticó su decisión de apartarse de la investigación oficial que busca determinar si el entorno del magnate y Rusia complotaron durante la campaña electoral.

No obstante, tras la reacción de Sessions a las críticas de Trump, la Casa Blanca aseguró hoy que el mandatario republicano aún confía en él para desempeñar el cargo de fiscal general. Una de las voceras de la Casa Blanca, Sarah Sanders, afirmó en su conferencia de prensa diaria que “como el presidente dijo ayer, está decepcionado con la decisión del fiscal general de recusarse, pero está claro que confía en él porque, si no, no sería fiscal general”, informó Reuters.

No obstante, la puja dentro del gobierno quedó instalada.

“Tengo el honor de servir como fiscal general -aseguró hoy Sessions en otra conferencia de prensa-. Es algo que va más allá de cualquier idea que hubiera tenido para mí mismo. Nos encanta este trabajo, amamos este departamento y pienso seguir ejerciéndolo siempre y cuando sea apropiado”.

Las declaraciones del fiscal general fueron una respuesta a un fuerte ataque que recibió de Trump el miércoles. El mandatario aseguró que no hubiera elegido a Sessions si hubiese sabido que se iba a recusar de investigar la causa sobre la presunta coordinación entre su equipo de campaña y el gobierno ruso para perjudicar a la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton.

“¿Por qué asumes un trabajo y después te niegas a hacerlo?”, se quejó Trump en una entrevista con el diario The New York Times.

El titular de Justicia decidió apartarse de la investigación en marzo, luego de que sus contactos con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, durante la campaña electoral, salieran a la luz.

Sessions, quien durante ese período fue uno de los colaboradores más cercanos del magnate hoy presidente, había negado durante su audiencia de confirmación en el Senado haber tenido contactos con funcionarios rusos durante la campaña electoral del año pasado.

Tras conocerse su reunión con el embajador del Kremlin, Sessions anunció que se retiraba de la investigación para evitar cualquier sospecha.

Esa investigación oficial ahora está siendo liderada por un fiscal especial, el ex director del FBI entre 2001 y 2013, Robert Mueller, designado por el propio Trump, en medio de las crecientes denuncias y presiones de sus detractores.