Irán “es el principal Estado patrocinador del terrorismo”

ENEMISTAD

Irán continuó siendo el “principal Estado patrocinador del terrorismo” en el 2016, según apuntó este miércoles el reporte del Departamento de Estado norteamericano, que incluyó al régimen persa, junto con Siria y Sudán en la lista que supone la imposición de sanciones.

El informe anual sobre terrorismo en el mundo no presenta cambios en su lista de Estados patrocinadores del terrorismo, de la que Cuba fue excluida en 2015 y no ha vuelto a ser agregada por el gobierno de Donald Trump, pese a su retórica más dura hacia la isla. También, señalaron que hubo un 9% menos atentados respecto al 2015, ocasionando 13% menos de muertes.

El reporte acusó a la teocracia iraní de apoyar a grupos antiisraelíes así como a intermediarios que han desestabilizado los conflictos en Irak, Siria y Yemen. Además, indicaron que han continuado el reclutamiento en Afganistán y Pakistán de milicianos chiítas para combatir en suelo sirio e iraquí. También, apuntaron que no ha variado el apoyo al grupo terrorista libanés Hezbollah.

Los Estados Unidos también destaca el apoyo iraní a “Hamas y otros grupos terroristas palestinos”, además de a “grupos chiítas militantes en Bahrein” y a organizaciones radicales de la misma confesión en Irak. En cuanto a actores no estatales, el Departamento de Estado relevó que el Estado Islámico es el mayor responsable de ataques y muertes en todo el mundo, mientras busca ampliar sus operaciones, particularmente en el territorio perdido en Irak y Siria. Sus miembros han realizado atentados en 20 países, denunciaron.

En 2016, indicaron, hubo 11.072 ataques terroristas en 104 países del mundo, pero el 55% de ellos se concentraron en apenas cinco: Irak, Afganistán, Pakistán, la India y Filipinas, mientras que el 75% de las 25.600 muertes se produjeron en Irak, Afganistán, Pakistán, Siria y Nigeria. En cuanto a Hezbollah, los EE. UU. señalaron que el movimiento islamista ha trabajado de cerca con Irán para apoyar al dictador sirio Bashar al Assad, para mantener el control de su territorio.

Irán lleva más de tres décadas, desde 1984, en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado, que supone la imposición de sanciones como la prohibición de la venta y exportación de armas y un veto a la ayuda económica. En esta oportunidad coincide con la imposición de nuevas medidas contra el régimen persa por parte de la Casa Blanca.