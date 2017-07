Llaman al régimen de Maduro a asumir los resultados de la consulta popular

PLEBISCITO

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó este lunes la multitudinaria convocatoria del domingo en Venezuela para llevar a cabo el plebiscito contra la Asamblea Nacional Constituyente que pretende imponer el presidente Nicolás Maduro.

Almagro llamó al régimen chavista a asumir los resultados de la consulta popular, que contó con la participación de más de siete millones de venezolanos.

"Saludamos la participación del pueblo de Venezuela este 16 de julio venciendo a la represión y obstáculos de todo tipo", señaló el diplomático uruguayo a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, aseguró que la mayoría se expresó en contra de la Constituyente "y a favor del respeto a la Constitución", por lo que instó a todas las partes a "asumir los resultados".

Unas 7,2 millones de personas participaron este domingo de la consulta popular convocada por la oposición, para expresar su rechazo a la Constituyente que pretende imponer Maduro para cambiar la Constitución. El 98,5% de los participantes votó a favor de pedir a las Fuerzas Armadas que obedezca las decisiones de la Asamblea Nacional (AN). El 98,3%, en tanto, aprobó que se renueven los poderes públicos, se llame a elecciones "libres y transparentes" y se conforme un gobierno de transición y de "unidad nacional".

En tanto, autoridades de Alemania y España se expresaron este lunes en favor del plebiscito convocado por la oposición venezolana, que contó con la participación de más de siete millones de personas en contra de la Asamblea Constituyente convocada por el régimen chavista.

"Desde nuestro punto de vista, el plebiscito expresó claramente la voluntad del país. Aunque el resultado no sea jurídicamente vinculante, debe llevar al presidente Maduro a replantearse la convocatoria de la constituyente", dijo la vocera del Ministerio de Exteriores de Alemania Maria Adebahr.

El gobierno alemán también explicó que su embajada en Caracas está en contacto con representantes de la oposición, sin detallar nombres. Además, celebró que la consulta pueda haberse realizado "pese a las difíciles condiciones".

Por su parte, Madrid volvió a pronunciarse en contra del proyecto oficialista de reformar la Carta Magna. "Nosotros siempre hemos dicho que la asamblea constituyente no es el futuro, que el futuro es cumplir la Constitución que se dieron los venezolanos en su momento", indicó el ministro español de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea, en el que tienen planeado abordar la situación en Venezuela.

Por ello, consideró que la reforma sería "un punto de no retorno", por lo que no habría que descartar en ese contexto examinar la posibilidad de sanciones específicas, individuales y selectivas, a fin de evitar continuar en una situación de "parálisis".