Venezolanos votaron masivamente contra la Constituyente de Maduro

CONSULTA POPULAR

Este domingo desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde los venezolanos acudieron masivamente a los centros electorales, esta vez en parques, plazas e iglesias, para votar contra la Constituyente de Nicolás Maduro, pedir elecciones y un cambio de gobierno, una consulta popular convocada por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que no cuenta con el aval del régimen.

La jornada de votación transcurría en paz hasta que se registró un grave incidente en Catia, al oeste de Caracas. Del resto, en los 2.029 centros electorales, todo transcurrió en paz. Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, dijo que el volumen de electores sobrepasó la capacidad instalada por lo que tuvieron que estirar el material de votación como las papeletas y cuadernos para satisfacer la demanda.

La ex diputada María Corina Machado y fundadora del movimiento Vente Venezuela también llena de contento aseguró que el país ha expresado su rechazo a la constituyente cubana de Nicolás Maduro.

Y añadió: “Pasamos a la etapa definitiva de lucha. Mañana amanece una nueva Venezuela y el pueblo hoy (por ayer) decidió en conquistar la libertad. La dictadura tiene que salir y lograr así una transición a la libertad, porque lo que estamos viviendo no tiene precedentes”.

“Aquí hay un mandato y el pueblo está emitiendo un veredicto para que la Fuerza Armada Nacional cumpla con la Constitución y ponerse del lado del pueblo”, recalcó.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que la consulta popular “El Pueblo Decide” se ha desarrollado de manera exitosa y en paz. Hay mucha cola, pero fluye rápido por cuanto el proceso toma 40 segundos para votar.

Borges destacó que “hay pueblo demostrando que la democracia, la libertad, la dignidad, el progreso, que la unidad nacional está por encima de cualquier pretensión totalitaria. Introdujeron demandas contra el proceso, se quiso amenazar con violencia el proceso de hoy y la realidad es tan poderosa y se impone siempre de manera tan determinada que el propio Nicolás Maduro tuvo que hacer un llamado a que el proceso se desarrollara en paz. Eso para nosotros es un triunfo”.

Entre los cientos de miles de participantes destacó la presencia del diputado del bloque oficialista, Germán Ferrer, quien votó en Caracas en el centro de votación ubicado en la avenida Andrés Bello a fin de participar en la consulta popular y expresar su rechazo a la constituyente cubana de Nicolás Maduro. Añadió que “debemos sentirnos orgullosos como venezolanos de participar masivamente en este proceso. El llamado del Presidente a votar por una Asamblea Nacional Constituyente ha sido ilegalmente convocada y venimos a votar por la primera pregunta porque con el resto hemos tenido algunas diferencias”.

Ferrer es esposo de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien se ha enfrentado al régimen. Ella dijo que estaba en contra de la Constituyente de Maduro, pero que no iba a votar en la consulta porque era un acto político.

Sin embargo, la fiscal Ortega acudió a un centro electoral opositor de “El pueblo decide” en Parque Carabobo, que estaba a tope de electores esperando su turno, para acompañar a los funcionarios que quisieran expresar su opinión, pero ella personalmente no votó. Los cinco ex presidentes latinoamericanos observaron la marcha de la consulta popular y elogiaron la organización del equipo de la MUD que sólo en 13 días lograron montar el inédito evento.