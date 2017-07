Humala y Fujimori, en prisión

El ex presidente peruano Ollanta Humala (2011-2016), preso junto a su esposa Nadine Herrera desde el jueves por la noche por presunta corrupción y lavado de activos, está alojado en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (PNP), donde se encuentra encerrado desde 2009 el ex gobernante Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.

Nadine Herrera, por su parte, que también está con detención preventiva por 18 meses, igual que su esposo, dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho, fue llevada a la cárcel de mujeres de la zona limeña de Choriillos.

Uno de los abogados del ex presidente Humala y su esposa Heredia, Wilfredo Pedraza, afirmó que su cliente debía ser internado en el mismo cuartel policial en que está el ex mandatario Fujimori, “por principio de equidad”.

En un encuentro con reporteros, Pedraza afirmó que Humala, por razones de seguridad, no puede ir a una cárcel común y que lo lógico es que se le lleve al mismo lugar que Fujimori, quien goza de un amplio espacio dentro del cuartel en el oriente de Lima.

Por su parte, el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dijo sentir “tristeza” porque en su país hay dos ex mandatarios encarcelados: Fujimori y ahora también Humala. “Yo creo que la imagen del Perú está dividida. Por un lado, el país está buscando eliminar la corrupción y por el otro, el Poder Judicial y la opinión pública piensan que hay mucha corrupción. Por eso tenemos una situación trágica y lamentable”, dijo Kuczynski.