Ex espía soviético, en la reunión de Trump Jr.

ESCÁNDALO

La cadena NBC News informó que un ex agente de inteligencia soviético estuvo presente en la reunión que Donald Trump Jr., hijo mayor del Presidente de Estados Unidos, mantuvo en junio de 2016 con una abogada rusa para obtener información secreta, dañosa contra Hillary Clinton, pero el Kremlin negó tener noticia alguna del hecho.

El ex espía, que tiene doble nacionalidad rusa y estadounidense, parece ser, según medios rusos, Rinat Ajmetshin, un lobbista que asesora a oligarcas rusos en Washington y acompañó a la abogada rusa Natalia Veselnitskaya a su encuentro con el hijo de Trump, afirmó la cadena, que decidió no identificar al ex agente.

NBC asegura además que el acompañante ya está totalmente desvinculado de las agencias rusas de espionaje, pero agregó que funcionarios estadounidenses sospechan que el viejo espía soviético sigue manteniendo esos lazos, informó la agencia de noticias EFE.