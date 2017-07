El hijo de Trump sabía que el Kremlin iba a ayudar a su padre

ELECCIONES EN EE. UU.

Donald Trump Jr. recibió un correo electrónico avisando que Moscú estaba detrás de la información que le iba a proporcionar una abogada rusa con el objetivo de dañar a Hillary Clinton en la campaña, según publicó The New York Times.

De acuerdo con el diario neoyorquino, que cita tres fuentes bajo condición de anonimato, Rob Goldstone, el publicista que preparó la reunión celebrada el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York, envió un correo electrónico antes de esa fecha a Trump Jr. avisando que la información provenía de Moscú.

Goldstone, además, aclaraba en ese correo electrónico que la información formaba parte de los intentos del Kremlin para ayudar al entonces candidato Donald Trump a llegar a la Casa Blanca.

Conocedor de la fuente, Trump Jr. recibió a la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, de quien supuestamente pretendía obtener información comprometedora para dañar a la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton.

The New York Times reveló por primera vez este fin de semana la existencia de dicha reunión, en la que también participaron el asesor y yerno del presidente Trump, Jared Kusher, y su entonces director de campaña, Paul Manafort.

Tanto Kusher como Manafort están desde hace tiempo en la mira de las investigaciones sobre la trama rusa por sus contactos con funcionarios del Kremlin. Un portavoz del equipo de abogados de Trump dijo que el Presidente no tenía constancia de esa reunión.

El Kremlin, por su parte, afirmó este lunes a través del portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, que no conoce a Veselnitskaya y que no puede “estar al tanto de las reuniones que celebran todos los abogados rusos dentro y fuera del país”.

Un fiscal especial, el ex director del FBI, Robert Mueller, y varios comités del Congreso de EE. UU., están a cargo de investigar la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre y los posibles contactos entre la campaña de Trump y el Kremlin.