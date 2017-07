Las reformas económicas de Temer “sacrifican al pueblo”

BRASIL

La Iglesia Católica brasileña alertó este lunes sobre las reformas económicas del gobierno de Michel Temer al afirmar que "sacrifican al pueblo" en nombre de "los intereses del mercado".

Lo afirmó el presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (Cnbb, conferencia episcopal) y obispo de Brasilia, Sergio da Rocha, quien explicó que la entidad está discutiendo la crisis brasileña y que no existe consenso sobre convocar o no a elecciones directas anticipadas. Según el obispo, la Cnbb "ha alertado sobre las consecuencias del costo social de estas reformas, para los trabajadores y la población en general, principalmente para los más pobres y vulnerables".

El Senado debe tratar a partir de esta semana la posibilidad de votar en el Senado y convertir en ley la reforma laboral que impulsa el gobierno de Temer, en tanto la reforma previsional, que necesita de una enmienda constitucional y dos tercios de los votos, está detenida en Diputados.

La crisis política, agregó, "agravada por las denuncias contra el Presidente, no puede seguir". Rechazó que el oficialismo "como si nada hubiera ocurrido" siga diciendo que "el país no puede parar" para justificar la votación apresurada de proyectos. "La corrupción mata, porque el desvío de recursos implica la negación a la población de recursos para salud, educación, alimentación y empleo", dijo el líder religioso.



Detenidos por corrupción

Varios empresarios de transporte y un ex funcionario fueron detenidos por corrupción. Están acusados de comandar una mafia que ostenta el monopolio de los colectivos en Río de Janeiro, en la investigación derivada de Lava Jato.

Entre los detenidos se encuentra el empresario Lelis Marcos Teixeira, presidente de la Federación de Empresas de Transporte de Pasajeros del Estado de Río de Janeiro (Fetranspor), y el ex presidente del Departamento de Transportes de Río, Rogério Onofre, acusado de recibir sobornos por 11 millones de dólares. Otro empresario, Jacob Barata, fue detenido el domingo por la noche en el aeropuerto de Río de Janeiro, cuando intentaba escapar con un ticket de ida a Lisboa.

La policía cumple mandatos para detener a nueve personas y realizar 30 allanamientos por orden de la justicia de Río de Janeiro. Se investigan pagos por unos 70 millones de dólares como posibles sobornos a funcionarios por parte de empresarios del sector de transporte colectivo del estado para evitar la fiscalización de los ómnibus.

El ex gobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral está detenido en el ámbito de la Operación Lava Jato acusado de haber desviado unos 100 millones de dólares como parte de sobornos directos en proyectos petroleros y de infraestructura en el estado.