Protesta contra la austeridad

Miles de personas se manifestaron ayer sábado en Londres contra las medidas de austeridad del Gobierno conservador y pidieron la dimisión de la primera ministra, Theresa May, tras sus desastrosos resultados en las elecciones del mes pasado.

Los manifestantes convergieron hacia la sede de la BBC, en el centro de Londres, pidiendo el fin de las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno y sujetando carteles en los que se podían leer eslóganes como "No más austeridad" y "Los recortes cuestan vidas".

Tras guardar un minuto de silencio en honor a las víctimas del incendio en la torre Grenfell, en el que murieron al menos 80 personas, y aplaudir a los servicios de emergencia, los manifestantes empezaron a caminar hacia el Parlamento.

Esta manifestación se celebra al término de otra semana complicada para May, quien dio el miércoles las primeras señales de cambio en su política de austeridad, al indicar que podría aumentar los salarios del sector público.