El presidente Donald Trump afirmó que “la paciencia con Corea del Norte se agotó”

EE.UU.

El presidente Donald Trump insistió en que la “paciencia” con Corea del Norte se acabó, y llamó a la comunidad internacional a dar una “respuesta decidida” al “brutal” régimen de Kim Jong-un. Hay “muchas opciones” abiertas, señaló, pero no especificó cuáles.

Las encendidas palabras del presidente estadounidense tuvieron lugar durante la visita que le hizo el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, tradicional aliado de Washington.

“La paciencia estratégica con el régimen de Corea del Norte fracasó. Ha fracasado por muchos años. Francamente, la paciencia se acabó”, dijo Trump durante una ceremonia conjunta con Moon en los jardines de la Casa Blanca. “Estados Unidos hace un llamado a otras potenciales regionales y a las naciones responsables a que se unan a nosotros en la implementación de sanciones”, dijo el presidente norteamericano.

Según el mandatario, Corea del Sur y Estados Unidos enfrentan “la amenaza del régimen brutal e irresponsable de Corea del Norte”. “Su programa nuclear y de misiles requiere una respuesta firme”, sostuvo, aunque no aclaró a qué se refería. EE.UU. tiene tres portaaviones en el mar de Japón y toda una flota misilística.

Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump buscó convencer a China de que ejerza su influencia para contener al gobierno de Corea del Norte, su socio en la región, aunque por el momento la opción no ha mostrado resultados.

La situación se tornó aún más tensa después de que el gobierno de Pyongyang liberó y envió de retorno al turista estadounidense Otto Warmbier, quien había pasado 18 meses en una prisión norcoreana. Warmbier llegó a EE.UU. en coma y falleció pocos días después a causa de una infección cerebral, cuya causa nunca fue esclarecida.

Trump recibió este viernes a Moon en el Salón Oval para una reunión cuya agenda estaba en gran parte dedicada a discutir las tensiones con Corea del Norte, a raíz de sus ensayos de misiles y la continuidad de su programa nuclear, algo que preocupa seriamente a Corea del Sur.

Aun antes del inicio de la reunión a puertas cerradas, durante una rápida declaración a la prensa, Trump había dicho que había “muchas opciones” abiertas con relación a Corea del Norte, sin especificar cuáles.

Moon es un moderado que llegó al poder en mayo pasado tras vencer a los conservadores. A diferencia de los anteriores mandatarios, siempre buscó establecer una relación más amigable con su vecino del norte. Justamente viajó a Estados Unidos buscando apoyo en ese sentido.

Antes de desembarcar en la Casa Blanca, Moon había sugerido que Corea del Sur y Estados Unidos deberían ofrecer algún tipo de concesión al régimen de norcorea.

Trump, en cambio, parece dispuesto a abandonar las esperanzas que tenía de una ayuda de China para controlar a Corea del Norte. Este viernes, el mandatario estadounidense evitó criticar en público la estrategia defendida por Moon, pero sugirió que no estaba dispuesto a impulsar medidas de aproximación con el régimen de norcorea.