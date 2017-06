Hallaron el helicóptero y buscan al atacante de la Corte

VENEZUELA

Fuerzas de seguridad de Venezuela buscaban ayer a un policía que atacó las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de un ministerio desde un helicóptero robado, en uno de los episodios más graves y bizarros desde el inicio de una ola protestas opositoras contra el presidente Nicolás Maduro, en abril.

El gobierno informó que el helicóptero fue hallado ayer en una zona selvática al norte de Caracas, pero agregó que aún buscaba al "terrorista" que lo robó, Oscar Pérez, un policía, piloto, actor de películas de acción y adiestrador de perros, ahora también prófugo de la Justicia y con pedido de captura internacional. Nadie resultó herido en el ataque del martes en Caracas con granadas y disparos lanzados desde el helicóptero contra las sedes del TSJ y del Ministerio del Interior, y los edificios no mostraban ayer señales de daños. Pero el hecho agregó otra capa de intriga a una crisis política de tres meses de duración que ya ha dejado, según cifras de la Fiscalía, al menos 75 muertos y cientos de heridos o detenidos por hechos de violencia o represión en el marco de las protestas opositoras, que buscan la remoción de Maduro del poder.

Minutos antes del atardecer del miércoles, Pérez, un efectivo de la policía científica (Cicpc) hurtó un helicóptero de una base aérea en Caracas y, con una bandera que decía "libertad", sobrevoló los edificios del TSF y del Ministerio del Interior, situados en el centro de la capital, a los que disparó y lanzó granadas.

El gobierno cerró filas en torno al hecho, que calificó como un "ataque terrorista" de un "psicópata asesino", al tiempo que acusó a Pérez de estar vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por su sigla en inglés).

"Ya hemos librado orden de captura contra este individuo y su circular roja internacional a través de Interpol", afirmó hoy el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, en declaraciones al canal estatal VTV.

El helicóptero fue encontrado cerca de la costa en el estado de Vargas, no lejos de Caracas, y fuerzas especiales fueron enviadas a la zona para redoblar la búsqueda de Pérez, dijo el vicepresidente Tareck El Aissami.

Reverol agregó que los actos de Pérez, conocido también por protagonizar y coproducir una película de acción, "no representan el sentir" del Cicpc, en medio de dudas sobre si actuó solo, si hay más rebeliones en curso o si fue una maniobra del gobierno para distraer la atención o justificar una mayor represión.