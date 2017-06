Un nuevo ciberataque masivo afecta a empresas y organismos del mundo

SE PROPAGÓ A LATINOAMÉRICA

Noticias Relacionadas Cómo actúa el cibervirus Petya

Un nuevo ciberataque con ransomware -como se conoce al malware que “secuestra” datos o archivos de un equipo a cambio de un rescate monetario- afecta desde este martes en horas de la mañana a grandes empresas europeas, desde bancos a petroleras, aeropuertos y compañías alimenticias, y se expandió hasta llegar a la Argentina, confirmó un especialista en seguridad informática.

Las noticias sobre esta nueva ola de ataques informáticos comenzaron a llegar desde Rusia y Ucrania, a lo que se sumaron luego empresas españolas, francesas y una importante compañía de Dinamarca, cuyas denuncias coincidían en que se trataba de un ransomware que exigía el pago del equivalente en bitcoins a 300 dólares para liberar los archivos infectados.

“Si ves este texto, entonces tus archivos ya no son accesibles porque han sido encriptados. Tal vez estés ocupado buscando una manera de recuperar tus archivos, pero no pierdas tu tiempo. Nadie puede recuperar sus archivos sin nuestro servicio de descifrado”, dice el mensaje que apareció en un número de computadoras aún indeterminado.

“Por lo que hemos estado viendo, (las infecciones en los distintos países) están relacionadas con la misma familia de ransomware, “Discounter”, una familia muy similar a “Petya”, que cifra el sector de arranque de la máquina y después cifra los archivos”, explicó el jefe del Laboratorio de Investigación de Eset Latinoamérica, Camilo Gutiérrez Amaya.

Si bien por la novedad del ataque, la información de la que dispone Eset es limitada, “por cómo se va propagando, se parece a WannaCry”, el ransomware que a comienzos de mayo afectó a cientos de miles de computadoras en todo el mundo, y comparte con éste “características de gusano: se propaga a otras máquinas dentro de la red”, detalló el especialista.

Este ransomware ya cruzó el océano y llegó hasta Latinoamérica, en particular a Argentina, Chile, Colombia y México, aseguró Gutiérrez Amaya, aunque no brindó detalles sobre la identidad de las víctimas.